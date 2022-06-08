Работники отелей назвали самые неприятные поступки постояльцев

Горничные, консьержи и портье поделились в сети самыми неприятными поступками постояльцев, свидетелями которых они стали во время работы. Их слова приводит издание Daily Star со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels Andrea Piacquadio / Pexels

Так, один из пользователей платформы рассказал, что работал в отеле, где на каждом этаже стояли ледогенераторы. Однажды во время чистки одного из контейнеров горничные нашли внутри него использованный презерватив.

Другой сотрудник поделился историей о том, как три девушки, которые жили в одном номере, при выселении оставили после себя экскременты по всей комнате.

«Мы внесли их в черный список и разослали их удостоверения в другие отели, рассказав о том, что произошло», — добавил он.

Еще одному комментатору треда запомнилось, как постоялец выкрасил всю комнату золотой краской ради того, чтобы его номер был похож на отели в Саудовской Аравии.