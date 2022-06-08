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1 час назад

Россиян предупредили о поджидающих в отпуске опасностях

Lenta.ru

Главными опасностями для россиян в отпуске стали проблемы со здоровьем — чаще всего туристы жалуются на отиты, болезни ЖКТ и переломы. Об этом стало известно из результатов исследования Страхового Дома ВСК, пишет «Газета.Ru».

Россиян предупредили о поджидающих в отпуске опасностях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Турции чаще всего россияне сталкиваются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 17 процентов обращений к врачу касаются отита, еще восемь — фарингита. В Египте, помимо распространенных проблем со здоровьем, путешественников поджидают опасности в море — на травмы стоп из-за морских ежей жалуются два процента туристов.

В Абхазии россияне в половине случаев обращаются к врачу из-за заболеваний ЖКТ (51 процент). Различные травмы беспокоят в семи процентах случаев, вирусные инфекции — в четырех процентах. Отмечается, что на отечественных курортах отдыхающие наиболее часто сталкиваются с переломами, ушибами, а также отитами.

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