Россиян предупредили о поджидающих в отпуске опасностях

Главными опасностями для россиян в отпуске стали проблемы со здоровьем — чаще всего туристы жалуются на отиты, болезни ЖКТ и переломы. Об этом стало известно из результатов исследования Страхового Дома ВСК, пишет «Газета.Ru».

В Турции чаще всего россияне сталкиваются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 17 процентов обращений к врачу касаются отита, еще восемь — фарингита. В Египте, помимо распространенных проблем со здоровьем, путешественников поджидают опасности в море — на травмы стоп из-за морских ежей жалуются два процента туристов.