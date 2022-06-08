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1 час назад

Россияне признались в желании добавить «экстрим» в летний отпуск

Lenta.ruиещё 1

Россияне массово захотели уделить внимание здоровью летом — 58 процентов соотечественников планируют во время предстоящего отпуска заниматься спортом. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет ТАСС.

Россияне признались в желании добавить «экстрим» в летний отпуск
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, наиболее востребованным видом физической активности во время отдыха стала езда на велосипеде — за нее проголосовало 25 процентов респондентов. У 23 процентов опрошенных популярностью пользуются упражнения общей физической подготовки, 17 процентов предпочитают заниматься в тренажерном зале, а 13 процентов хотят летом бегать. В меньшей степени россияне тратят летний отпуск на занятия йогой (8 процентов) и скандинавскую ходьбу (2 процента).

Кроме того, согласно полученным данным, 11 процентов соотечественников признались в желании добавить экстрим в будущий отпуск. Из экстремальных видов активности респонденты предпочитают практиковать дайвинг (19 процентов) и сплавы на каяках или байдарках (15 процентов). Также популярностью пользуются трекинг (8 процентов), сап-серфинг (7 процентов), прыжки с парашютом (7 процентов), полеты на параплане (7 процентов), серфинг (3 процента), катание на кайте, виндсерфинг и роупджампинг (по 2 процента).

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