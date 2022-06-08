Россияне признались в желании добавить «экстрим» в летний отпуск

Россияне массово захотели уделить внимание здоровью летом — 58 процентов соотечественников планируют во время предстоящего отпуска заниматься спортом. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет ТАСС.

Так, наиболее востребованным видом физической активности во время отдыха стала езда на велосипеде — за нее проголосовало 25 процентов респондентов. У 23 процентов опрошенных популярностью пользуются упражнения общей физической подготовки, 17 процентов предпочитают заниматься в тренажерном зале, а 13 процентов хотят летом бегать. В меньшей степени россияне тратят летний отпуск на занятия йогой (8 процентов) и скандинавскую ходьбу (2 процента).