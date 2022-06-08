Красная вода на пляжах Египта напугала туристов

На египетском курорте Хургада отдыхающих напугала красная вода в море. Так, сразу на нескольких пляжах популярного курорта морская вода поменяла цвет – Красное море действительно покраснело.

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Туристы предположили, что произошел "красный прилив", но египетские экологи объяснили, что дело в другом явлении.

Оказывается, покрасневшая вода стала последствием уникального явления, которое ученые называют "интенсивным совместным воспроизводством".

Это интересный научный прецедент, который происходит примерно раз в год. Пояснил доктор Махмуд Ханафи, профессор морской среды университета Суэцкого канала .

Такое происходит потому, что группа кораллов размножается в один момент. Так, примерно 12 разных видов кораллов одновременно начинают размножаться и после оплодотворения яйцеклетки поднимаются на поверхность воды, окрашивая её в красный цвет.

Туристы тем временем путают это явление с "красным приливом", в ходе которого в воде увеличивается количество токсичных водорослей, из-за чего гибнут живые организмы, а вода, соответственно, краснеет.

Профессор отмечает, что такие красные приливы для египетских курортов несвойственны, тогда как одновременно размножения кораллов, наоборот, может свидетельствовать о благоприятной экологической обстановки в регионе.