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1 час назад

Египетскому туристическому направлению предсказан рост

Lenta.ru

Египет станет вторым туристическим направлением для россиян после Турции, как только будет улажен вопрос с перевозками. Рост интереса соотечественников к этой арабской стране предсказал в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Египетскому туристическому направлению предсказан рост
Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.comSerguei Fomine / Globallookpress.com

«Египет всегда занимал свою долю на рынке. Сейчас египетское направление может стать вторым на зарубежном рынке после турецкого. Прежде всего это зависит от объемов перевозки и от их надежности, чтобы никаких санкций против наших авиабортов не предпринималось, и отдых был безопасным и комфортным», — сообщил Барзыкин.

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Ряд операторов уже заявили программы в Египет, отметил вице-президент РСТ. «На июнь ставят уже рейсы. Как только будет обеспечена перевозка, то есть подтверждена безопасность рейсов, то есть их никто не будет останавливать и прочее, думаю, это направление выйдет на второе место после Турции», — указал специалист.

Российские туристы обычно интересуются египетским направлением весной и осенью, отметил он. Однако в нынешних условиях жара не остановит путешественников, убежден Барзыкин. «Конечно, Египет — это больше весенне-осенний период. Египет нужен нам бюджетный и не густонаселенный. Но летом тоже, думаю, он будет востребован. По цене он все-таки ниже Турции», — добавил он.

Вице-президент РСТ отметил уникальность отдыха в Египте. В первую очередь в арабскую республику стоит поехать за «неповторимым морем». «Египет — это прежде всего дайвинг. Ну и цена. Раньше туда ездили весной-осенью, потому что в эти периоды в Турции еще холодно, а в Эмиратах дорого. Раньше пытались летом реализовать программы в Египет, но они были в меньшей степени востребованы. Думаю, в нынешних условиях, они будут более актуальны», — заключил Барзыкин.

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Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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