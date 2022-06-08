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49 минут назад

Горный курорт Сочи намерен запустить собственный отельный бренд после ухода Marriott

ТАСС

Горный курорт Красная Поляна намерен запустить собственный отельный бренд после заявления об уходе бренда Marriott из России. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе курорта.

Горный курорт Сочи намерен запустить отельный бренд после ухода Marriott
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ранее американская сеть отелей Marriott приняла решение о приостановке деятельности на территории России. В заявлении на сайте компании говорилось о том, "что новые санкции [в отношении России], о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке". При этом в компании указали, что намерены проявить заботу о своих сотрудниках в России, добавив, что "процесс приостановки деятельности на [российском] рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен".

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"Курорт Красная Поляна перешел к самостоятельному управлению отелями Marriott и Кортъярд Marriott еще в 2019 году. Система управления, которая выстроена за три года, позволяет сохранить стандарты сервиса. Сотрудники отеля проходят обучение и постоянно повышают свою квалификацию. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о создании собственного отельного бренда с программой лояльности для гостей", - рассказали в пресс-службе.

По данным курорта, отели "Marriott Красная Поляна Сочи" 5 звезд и "Кортъярд Marriott Сочи Красная Поляна" 4 звезды продолжают работать в обычном режиме.

"Все подтвержденные бронирования по действующим условиям действительны. Бронировать проживание и заказывать дополнительные услуги можно через собственную систему бронирования курорта kpresort.ru или через партнеров: агрегаторов online-бронирования, туристических операторов и агентств", - отметили в пресс-службе.

Курорт Красная Поляна - горный курорт развлечений. Расположен на отрогах Кавказских гор в Красной Поляне в 30 минутах от Международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов - Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard, M venpick, ibis Styles, Panorama by Mercure (1 428 номеров) и комплекс апартаментов (1 398 номеров), канатные дороги, кафе, рестораны, бары. Летом на курорте открыли 60 км экотроп, 30 км трасс байк-парка, горные бани и спа-центры, походы с горными гидами по экомаршрутам и горные приключения для детей. Для посещения всех высот курорта от отметки 540 до высоты 2 375 м доступны подъемники канатной дороги.

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