Горный курорт Сочи намерен запустить отельный бренд после ухода Marriott

Горный курорт Красная Поляна намерен запустить собственный отельный бренд после заявления об уходе бренда Marriott из России. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе курорта.

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Ранее американская сеть отелей Marriott приняла решение о приостановке деятельности на территории России. В заявлении на сайте компании говорилось о том, "что новые санкции [в отношении России], о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке". При этом в компании указали, что намерены проявить заботу о своих сотрудниках в России, добавив, что "процесс приостановки деятельности на [российском] рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен".

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"Курорт Красная Поляна перешел к самостоятельному управлению отелями Marriott и Кортъярд Marriott еще в 2019 году. Система управления, которая выстроена за три года, позволяет сохранить стандарты сервиса. Сотрудники отеля проходят обучение и постоянно повышают свою квалификацию. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о создании собственного отельного бренда с программой лояльности для гостей", - рассказали в пресс-службе.

По данным курорта, отели "Marriott Красная Поляна Сочи" 5 звезд и "Кортъярд Marriott Сочи Красная Поляна" 4 звезды продолжают работать в обычном режиме.

"Все подтвержденные бронирования по действующим условиям действительны. Бронировать проживание и заказывать дополнительные услуги можно через собственную систему бронирования курорта kpresort.ru или через партнеров: агрегаторов online-бронирования, туристических операторов и агентств", - отметили в пресс-службе.