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42 минуты назад

Стало известно о максимальной загрузке детских лагерей в России

Lenta.ru

В связи максимальной загрузкой детских лагерей в России очередной этап продаж туров по программе детского туристического кешбэка завершился досрочно. Об этом стало известно журналистам издания «Интерфакс».

Стало известно о максимальной загрузке детских лагерей в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня»,

— сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам главы ведомства, количество россиян, купивших в текущем году путевки с кешбэком для своих детей, выросло в два раза по сравнению с 2021 годом. Также она отметила, что лагеря-участники программы уже заполнены более, чем на 90 процентов, а к концу мая — началу июня по программе уже приобретено более 550 тысяч путевок.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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