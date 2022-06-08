Стало известно о максимальной загрузке детских лагерей в России

«С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня»,

По словам главы ведомства, количество россиян, купивших в текущем году путевки с кешбэком для своих детей, выросло в два раза по сравнению с 2021 годом. Также она отметила, что лагеря-участники программы уже заполнены более, чем на 90 процентов, а к концу мая — началу июня по программе уже приобретено более 550 тысяч путевок.