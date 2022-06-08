Где самое теплое море на Юге

Эксперты изучили популярные туристические направления и данные о погоде, температуры воды в море. Курорты Юга России попали в список рекомендуемых для посещения в ближайшие 10 дней.

«Сочи – температура морской воды +20°C, воздуха +25... +26°C, возможны дожди и грозы»,

– сообщают в АТОР. В ближайшие 10 дней Черное море станет еще теплее на два градуса. В Сочи можно попасть на самолете. Из-за спецоперации там не закрывали аэропорт. В Анапе и Туапсе вода прогрелась также до +20°C, а станет теплее на три градуса.

Возможны грозы при температуре воздуха +25... +30°C. В Анапу и Туапсе можно попасть на поезде или на автобусе из Сочи с пересадками. На крымских курортах Черное море прогреется до +23°C. Но в Ялте будет самое теплое море на юге России – в ближайшие 10 дней температура воды поднимется до +25,2°C. А температура воздуха там будет +26... +29°C. В Евпатории ожидается +25... +28°C, в Феодосии +24... +26°C. Возможны грозы.