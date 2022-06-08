Азербайджан бьет рекорды по числу российских туристов. Общий рост туристического потока в страну составил почти сто шестьдесят шесть процентов.

Только в прошедшем мае, по данным Государственного агентства по туризму, Азербайджан посетили около ста сорока тысяч иностранных туристов. Годом ранее в этот же период иностранцев было чуть более пятидесяти тысяч.

Всего же с начала года число иностранных гостей Азербайджана постепенно подбирается к полумиллиону человек.

На первом месте из иностранцев граждане Турции – их здесь побывало более тридцати тысяч.