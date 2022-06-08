Каждый десятый россиянин пробует экстрим во время отпуска. Обычным спортом на отдыхе продолжают заниматься более половины граждан. Источник фото: traveltimesСогласно результатам опроса сервиса «Работу.ру», во время отпуска пятьдесят восемь процентов россиян продолжают заниматься спортом, а шестнадцать процентов предпочитают о физической нагрузке в этот период забыть.