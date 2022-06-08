Каждый десятый россиянин пробует экстрим во время отпуска. Обычным спортом на отдыхе продолжают заниматься более половины граждан. Источник фото: traveltimesСогласно результатам опроса сервиса «Работу.ру», во время отпуска пятьдесят восемь процентов россиян продолжают заниматься спортом, а шестнадцать процентов предпочитают о физической нагрузке в этот период забыть.
При этом одиннадцать процентов россиян признались, что по ходу отдыха пробуют для себя новые экстремальные виды спорта или активного отдыха.
Самыми популярными видами экстрима для начинающих являются дайвинг, сплавы на байдарках, трекинг, прыжки с парашютом и полеты на параплане.