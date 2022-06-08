Названы популярные направления для поездок среди россиян

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ) Илья Уманский рассказал, что россияне стали чаще отдыхать в Дагестане и Чечне, в том числе благодаря программам господдержки.
Он отметил, что география поездок по стране расширилась. Теперь россияне выбирают не только Крым и Краснодарский край.
— В целом формируются новые лидеры по популярности у туристов. Одним словом — россияне поехали изучать Россию. Например, Северный Кавказ сейчас рвет всех. Он в топе популярности и спроса. У нас сейчас активно растет спрос и предложение в направлении Дагестана, Чечни и в других регионах: Алтай, Байкал, Север России, Мурманская область, — рассказал Уманский в комментарии НСН.
По его словам, в регионах стараются всячески поддерживать туристический спрос.
До этого эксперты сообщили, что наиболее популярными зарубежными направлениями среди россиян в наступившем сезоне стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, а также Мальдивы и Абхазия. Большая часть туров запланирована на июнь, передает RT.