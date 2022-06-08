Турист отказался тратить бонусные мили на семью и нарвался на осуждение

По словам автора публикации, он много путешествовал по работе в последние два года, поэтому накопил большое количество бонусных миль одной известной авиакомпании. Мужчина отметил, что планировал потратить их на покупку билетов в бизнес-класс на самолет до Европы, где они с семьей хотели провести совместный отпуск. При этом мать и брат туриста попросили его использовать мили, чтобы подарить кому-то из них бесплатный билет, но мужчина отказался, и родственники назвали его «чрезвычайно эгоистичным».