В Дагестане открыли для туристов пещеру «Нохъо»

Новая туристическая локация — пещера «Нохъо» открылась недалеко от села Ново-Зубутли Казбековского района Дагестана.
«Сегодня не просто посещаем великолепные природные места — мы хотим определиться с дальнейшим развитием этой территории как туристического кластера. Она очень востребована, сюда на отдых приезжают не только гости республики, но и сами дагестанцы любят проводить здесь свободное время. Действительно, немного таких мест на земле, которые по красоте могут сравниться с нашим знаменитым Сулакским каньоном»,
— сказал глава региона Сергей Меликов во время торжественного открытия. Его слова передает ТАСС.
Пещера образовалась при строительстве арочной плотины Миатлинской ГЭС в 1970—1980 годах прошлого века, когда на одном из берегов проводилась геологоразведка. В результате были обнаружены нерукотворные пещеры, где в летний зной местные жители держали скот.
Миатлинская ГЭС была достроена и сдана в 1986 году, а обнаруженные штольни оказались забыты. Спустя 35 лет в ходе экспедиции эти пещеры снова открыли. Проходы в штольнях расширили и соединили их между собой подвесным тросовым мостом длиной 70 метров. В результате в самой узкой части Сулакского каньона расположился комплекс «Нохъо».
Комплекс представляет собой три пещеры. Общая длина лабиринтов — несколько сот метров, по обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки.
Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. В проекте также «тарзанка» и тропа скалолазов.