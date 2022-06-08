В Дагестане открыли для туристов пещеру «Нохъо»

«Сегодня не просто посещаем великолепные природные места — мы хотим определиться с дальнейшим развитием этой территории как туристического кластера. Она очень востребована, сюда на отдых приезжают не только гости республики, но и сами дагестанцы любят проводить здесь свободное время. Действительно, немного таких мест на земле, которые по красоте могут сравниться с нашим знаменитым Сулакским каньоном»,