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50 минут назад

Спасатели обеспечат безопасный отдых у воды

Вечерняя Москва

7 июня заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов рассказал о готовности спасателей к летнему сезону.

Спасатели обеспечат безопасный отдых у воды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

На всех пляжах, оборудованных для купания москвичей, установлены кнопки экстренного вызова спасателей.

— Они уже есть на 35 точках, и планируется увеличить их число еще на 36 штук. Кнопки помогут оперативно оповещать о происшествиях, — рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что работа профессиональных спасателей включает регулярное взаимодействие с добровольными пожарными постами.

В этом году обучили и аттестовали 57 добровольных специалистов. На местах отдыха будут дежурить 39 общественных постов, которые обеспечат безопасность по 92 маршрутам вдоль водоемов.

А для удобства москвичей на пляжах установили 16 точек для подключения к беспроводному интернету. Через них они узнают о температуре воздуха и воды, изменениях погоды.

— Мы ожидаем увеличение количества отдыхающих на столичных водоемах. Это связано с тем, что Московский регион пользуется большим спросом в летний период и много туристов приезжают сюда отдохнуть. Например, в 2021 году в полтора раза увеличилось число отдыхающих в сравнении с 2020 годом, — отметил Андрей Иванов.

Он добавил, что все места для купания обследовали водолазы, чтобы очистить дно и убедиться, что безопасности москвичей ничего не угрожает.

Кроме того, спасатели планируют проводить мастер-классы по оказанию первой медпомощи.

— Это будет проводиться в игровой форме, и надеемся, что это будет прекрасно воспринято населением, — сказал Андрей Иванов.

Спасатели призывают взрослых проявить ответственность и следить за маленькими отдыхающими. Они регулярно проводят рейды, с начала года обнаружили около водоемов почти 2000 детей, которые находились без присмотра родителей.

Новости путешествий,Андрей Иванов,
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