Туристы из Сибири готовятся лететь в Анталью прямыми рейсами

Туроператор ANEX Tour 7 июня анонсировал рейсы в Анталью из Новосибирска и Красноярска. Они начнутся с 11-го числа и запланированы до 31 октября. Цены на туры с прямым перелетом в ближайшее время появятся на сайте, сообщили редакции в компании. Судя по расписанию аэропорта Толмачево, речь идет о рейсах AZUR air, они уже стоят в графике, но даты пока отображаются другие.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» этому известию обрадовались: «Новость – бомба!», «Ждем вылета первого рейса!», «Наконец-то». Расширение перевозки действительно напрашивалось: сейчас единственным зарубежным курортным направлением, доступным жителям Сибири на прямом перелете, были ОАЭ. Перевозка выполняется лоукостером flydubai из Новосибирска. В мае, по просьбам туроператоров, полетную программу в Дубай продлили на лето.

Но все-таки ОАЭ как направление для летнего отдыха устраивает далеко не всех туристов: очень жарко и местами небюджетно. Еще в конце мая новосибирские турагенты отмечали, что многие клиенты тянут с бронированием в надежде, что появится «прямая» Турция. Или покупают туры с вылетом из столицы, что, конечно, выходит дороже.

«Очень огорчают цены, намного превосходящие стоимость туров из западных регионов, в частности из Москвы, хотя время перелета из Сибири до Турции даже меньше»,

– жаловались турагенты.

Судя по комментариям, новосибирские туристы готовы паковать чемоданы в Анталью, но переживают, как там относятся к россиянам. Как уже писал TourDom.ru, на турецких курортах в этом сезоне царит благожелательная атмосфера, гостей из России встречают радушно, как и раньше. Подписчики это тоже подтверждают.

«Были в Кемере, Анталье, Аланье, Стамбуле. По ощущениям, большинство русскоязычных в отелях побережья. Все спокойно, конфликтов не было, со стороны персонала все вежливо»,