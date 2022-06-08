Россиянам предсказали рост спроса на автобусные туры в Крым в июле — пока продажи поездок на полуостров идут не столь активно, но при этом гораздо лучше, чем в мае. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин,

По его словам, из-за приостановки работы аэропорта в Симферополе большинство туристов предпочитают ездить на курорт на своих машинах либо на поезде. Ромашкин отметил, что не все путешественники готовы добираться на автобусе двое суток. Хотя поездка в нем может быть гораздо комфортнее, чем на поезде.

В АТОР отметили, что пока заполняемость крымских отелей также не возросла. При этом эксперты уверены, что при росте спроса на отдых на полуострове возрастет и спрос на автобусные туры.