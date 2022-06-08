Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
37 минут назад

Россиянам предсказали рост спроса на автобусные туры в Крым в июле

Lenta.ruиещё 1

Россиянам предсказали рост спроса на автобусные туры в Крым в июле — пока продажи поездок на полуостров идут не столь активно, но при этом гораздо лучше, чем в мае. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин,

Россиянам предсказали рост спроса на автобусные туры в Крым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, из-за приостановки работы аэропорта в Симферополе большинство туристов предпочитают ездить на курорт на своих машинах либо на поезде. Ромашкин отметил, что не все путешественники готовы добираться на автобусе двое суток. Хотя поездка в нем может быть гораздо комфортнее, чем на поезде.

В АТОР отметили, что пока заполняемость крымских отелей также не возросла. При этом эксперты уверены, что при росте спроса на отдых на полуострове возрастет и спрос на автобусные туры.

В настоящее время автобусные туры из Москвы на курорты Крыма и Краснодарского края запустили туроператоры «Интурист,«Мультитур» и «Дельфин». Отмечается, что их стоимость с размещением на базе отдыха начинается от 29 тысяч на двоих.

Новости путешествий,Российские туроператоры,Билеты в Крым,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители