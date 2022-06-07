Парк водопадов открылся для посещения на «Роза Хутор»

Уникальный парк водопадов «Менделиха», расположенный на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, является излюбленным туристическим объектом в горах Сочи. Созданный для единения с природой, парк начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» (1470 м над уровнем моря). Далее маршрут идет по проложенным тропам, в том числе к основанию водопадов, полюбоваться которыми можно со специально оборудованных смотровых площадок с перилами. Прогулка по парку и осмотр всех водопадов занимает около 4,5 часа и примерно 4 км пути.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В настоящий момент гости «Роза Хутор» могут пройти по Среднему и Большому кольцу и увидеть шесть водопадов, в том числе и самый высокий в окрестностях Сочи – Золотой. Его высота достигает 77 м. В пресс-службе курорта отмечают: «Малое кольцо водопадов вскоре также откроется. Как только завершатся работы по его благоустройству, отдыхающие смогут увидеть уже все семь водопадов. Ожидается, что после снежной зимы они будут необыкновенно полноводными и впечатляющими».

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Парк водопадов назван в честь реки, протекающей по ущелью. Река Менделиха получила свое наименование в честь служившего здесь во времена кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аибга. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам Мендель стал местным сельским старостой. Названия водопадов парка – Менделя, Чара, Червонный, Мишкин грот, Айя, Снежное русло, Золотой – также связаны с историей этой семьи.