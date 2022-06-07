Туристов будут пускать в Японию при соблюдении строгих правил

Власти Японии в преддверии открытия государства для въезда иностранных тургрупп утвердили свод правил, которые придется соблюдать путешественникам и организаторам поездок. Об этом во вторник, 7 июня, сообщило Управление по туризму страны.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, для туристов в Японии масочный режим будет обязательным, так же как и необходимость использования личных средств защиты от COVID-19 при посещении общественных мест. Кроме того, пересекать границу возможно только с оформленной специальной медицинской страховкой, покрывающей лечение коронавируса.

При этом туроператоры смогут продавать туры в Японию лишь тем клиентам, кто официально подтвердит свое согласие соблюдать правила посещения страны. Если путешественник во время поездки нарушит один из пунктов, то его депортируют.

Во время организации экскурсий принимающим компаниям нужно следить за рассадкой туристов в автобусах, а в ресторанах путешественники должны находиться на максимальном расстоянии от местных жителей. Наконец, при посещении достопримечательностей гидам не стоит допускать скопления людей в одном пространстве.

Если во время поездки у туриста будут выявлены признаки COVID-19, то его и всех контактных членов группы ожидает изоляция.

Отметим, что никаких штрафов за нарушение этих правил правительство не предусматривает. Однако гостям страны стоит помнить, что путешествие может закончиться раньше намеченного срока при игнорировании прописанных норм.