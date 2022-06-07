Турпоток россиян в Турцию сократился из-за цены перелета

Путешественники из России массово отказались от поездок на турецкие курорты в связи с повышением стоимости билетов.
Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно статистике, в текущем году в сравнении с доковидной весной 2019-го туристов из России, прибывающих в Анталью, стало на 70-80% меньше.
Согласно подсчетам, с января по май 2022 года в Анталью прилетели 367,8 тысячи россиян, тогда как в 2019-м их насчитывалось 1,3 миллиона. То есть туристический поток сократился в 3,5 раза.
В ассоциации предполагают, что одна из основных причин заключается в резком подорожании авиабилетов, а также сказывается общее падение доходов и нестабильный курс рубля.
Кроме того, как отметил член правления Ассоциации туристических агентств Турции Хамит Кук, сказалась и геополитическая ситуация. Так, из 10 миллионов человек из России и Украины, которые планировали посетить Турцию, на фоне кризиса республика потеряла семь миллионов.