Турпоток россиян в Турцию сократился из-за цены перелета

Путешественники из России массово отказались от поездок на турецкие курорты в связи с повышением стоимости билетов.

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Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно статистике, в текущем году в сравнении с доковидной весной 2019-го туристов из России, прибывающих в Анталью, стало на 70-80% меньше.

Согласно подсчетам, с января по май 2022 года в Анталью прилетели 367,8 тысячи россиян, тогда как в 2019-м их насчитывалось 1,3 миллиона. То есть туристический поток сократился в 3,5 раза.

В ассоциации предполагают, что одна из основных причин заключается в резком подорожании авиабилетов, а также сказывается общее падение доходов и нестабильный курс рубля.