Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
2 часа назад

Турпоток россиян в Турцию значительно сократился из-за стоимости перелета

Vse42.ru

Путешественники из России массово отказались от поездок на турецкие курорты в связи с повышением стоимости билетов.

Турпоток россиян в Турцию сократился из-за цены перелета
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно статистике, в текущем году в сравнении с доковидной весной 2019-го туристов из России, прибывающих в Анталью, стало на 70-80% меньше.

Согласно подсчетам, с января по май 2022 года в Анталью прилетели 367,8 тысячи россиян, тогда как в 2019-м их насчитывалось 1,3 миллиона. То есть туристический поток сократился в 3,5 раза.

В ассоциации предполагают, что одна из основных причин заключается в резком подорожании авиабилетов, а также сказывается общее падение доходов и нестабильный курс рубля.

Кроме того, как отметил член правления Ассоциации туристических агентств Турции Хамит Кук, сказалась и геополитическая ситуация. Так, из 10 миллионов человек из России и Украины, которые планировали посетить Турцию, на фоне кризиса республика потеряла семь миллионов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители