Названы места, где будут пляжи в Краснодаре

В Краснодаре ищут земли под территории для пляжей, на которых нельзя будет купаться, но можно будет принимать солнечные ванны. Об этом заявил мэр города Андрей Алексеенко.

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«На сегодняшний день найдено подходящих 10 участков: на Автолюбителей, Кубанской Набережной, Вишняковой, Парусной, 70-летия Октября, Краснодарский лесопарк, а также Карасунские озера в районе улицы Карасунской, в границах улиц Горького и Комсомольской, в районе улицы Евдокии Бершанской», – заявил Алексеенко.

По его словам, на территориях можно будет не только загорать на шезлонгах, но и заниматься спортом. Некоторые из перечисленных участков уже в собственности у города.

Глава Краснодара обратил внимание на то, что в Краснодар приезжает много туристов летом, и им негде отдыхать у водоемов в жару, это ненормально, отметил он.

Кроме того, в станице Старокорсунской также планируется сделать пляж.