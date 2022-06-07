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2 часа назад

Названы места, где будут пляжи в Краснодаре

РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре ищут земли под территории для пляжей, на которых нельзя будет купаться, но можно будет принимать солнечные ванны. Об этом заявил мэр города Андрей Алексеенко.

Названы места, где будут пляжи в Краснодаре
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На сегодняшний день найдено подходящих 10 участков: на Автолюбителей, Кубанской Набережной, Вишняковой, Парусной, 70-летия Октября, Краснодарский лесопарк, а также Карасунские озера в районе улицы Карасунской, в границах улиц Горького и Комсомольской, в районе улицы Евдокии Бершанской», – заявил Алексеенко.

По его словам, на территориях можно будет не только загорать на шезлонгах, но и заниматься спортом. Некоторые из перечисленных участков уже в собственности у города.

Глава Краснодара обратил внимание на то, что в Краснодар приезжает много туристов летом, и им негде отдыхать у водоемов в жару, это ненормально, отметил он.

Кроме того, в станице Старокорсунской также планируется сделать пляж.

Ранее назывались сроки: апрель 2023 года. Ранее «ФедералПресс» писал, что можно ли в Краснодаре искупаться в жаркий летний день.

Новости путешествий,Андрей Алексеенко,
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