Названы места, где будут пляжи в Краснодаре

В Краснодаре ищут земли под территории для пляжей, на которых нельзя будет купаться, но можно будет принимать солнечные ванны. Об этом заявил мэр города Андрей Алексеенко.
«На сегодняшний день найдено подходящих 10 участков: на Автолюбителей, Кубанской Набережной, Вишняковой, Парусной, 70-летия Октября, Краснодарский лесопарк, а также Карасунские озера в районе улицы Карасунской, в границах улиц Горького и Комсомольской, в районе улицы Евдокии Бершанской», – заявил Алексеенко.
По его словам, на территориях можно будет не только загорать на шезлонгах, но и заниматься спортом. Некоторые из перечисленных участков уже в собственности у города.
Глава Краснодара обратил внимание на то, что в Краснодар приезжает много туристов летом, и им негде отдыхать у водоемов в жару, это ненормально, отметил он.
Кроме того, в станице Старокорсунской также планируется сделать пляж.
Ранее назывались сроки: апрель 2023 года. Ранее «ФедералПресс» писал, что можно ли в Краснодаре искупаться в жаркий летний день.