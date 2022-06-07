Отдых в крымских отелях стоит дешевле, чем в прошлом году

По оценкам отельеров, цены на проживание в июне во многих крымских гостиницах снизились на 10–15% по сравнению с уровнем прошлого года. «Большинство объектов сейчас загружено менее чем наполовину, у нас по-прежнему много отмен, – рассказал редакции TourDom.ru один из отельеров на условиях анонимности, – поэтому многие вынужденно опускают тарифы».

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Редакция TourDom.ru уточнила стоимость недельного отдыха на двоих взрослых в популярных отелях Крыма. Бюджетный вариант – размещение в оздоровительном комплексе «Маяк» в Феодосии с 18 июня обойдется в 22 тыс. руб. с завтраками. Отдых в гостинице «Москва» 3* в Алуште предлагается за 26 тыс. руб. Номер оборудован кондиционером, до пляжа придется пройти 250 м.

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Двухместный номер в отеле «1001 ночь» 3* в Большой Ялте можно забронировать за 70 тыс. руб. В стоимость включены завтраки, посещение спа-центра и анимация. В 90 тыс. обойдется отдых с минимальным пакетом оздоровительных услуг в санатории «Сосновая роща» 4* в Ялте. В пакет входит пользование услугами спа и бассейнов.

Отель «Вилла Елена» 5* предлагает номера делюкс от 234 тыс. руб. на двоих. Гости смогут бесплатно посещать бассейн и спа-салон. До пляжа предоставляют трансфер.

Специалисты отмечают, что многие отели гибко реагируют на изменения спроса и оперативно корректируют прайсы. В то же время сильно падать в цене сейчас никто не будет. «Очень выросла себестоимость, особенно подорожали продукты, – говорит директор УК Happy Seasons Hotel Group Сергей Щеголев. – Такое впечатление, что в Крым всё везут с другого континента. Радуют цены только на сезонные фрукты». Объекты высокого и среднего уровня не будут ставить тарифы ниже определенной планки. «Иначе можно сгенерировать трафик “чужой” для отеля аудитории, – отмечает руководитель туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. – Приедут люди, которые не тратят деньги на дополнительные услуги. Это нежелательно для качественных гостиниц».