Казахстан отменил требования о тестах от COVID-19 для туристов

Со среды, 8 июня, Казахстан отменяет требования о тестах или предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 при пересечении границы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу казахстанского правительства.
"Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19, а при их отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан", - указано в сообщении.
В сообщении также указывается, что решение было принято с учетом улучшения общемировой эпидемиологической ситуации. Кроме того, с 8 июня возобновляется работа 12 временно закрытых пограничных автомобильных пунктов пропуска.
Ранее Вьетнам отменил требование о предъявлении результатов теста на коронавирус.