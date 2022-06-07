Ученые будут искать туристические места в степях Алтая

Ученые Алтайского государственного университета определят новые места для туристического отдыха в степях края. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Речь идет о проведении научно-исследовательских работ по изучению и анализу природных, исторических, социально-культурных объектов Алтайского края в пределах Приобского плато и Кулундинской равнины», – говорится в сообщении.
Основная задача – отнести плато и равнину к туристическим объектам. Работа оценивается почти в 1 млн рублей. Известно, что ученые вуза отправятся в экспедиции по нескольким районам края, изучат карту и литературу. Работа должна завершится к концу года.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что для разгрузки Чуйского тракта из Бийска до Республики Алтай планируют создать транспортный коридор.