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1 час назад

Часто путешествующая россиянка оценила стоимость отдыха в Крыму

Lenta.ruиещё 2

Тревел-блогер из Крыма рассказала об актуальных ценах на полуострове и оценила, насколько дорого туристам обойдется отдых в республике летом. Об этом девушка написала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка оценила стоимость отдыха в Крыму
Фото: Konstantin Dyadyun / UnsplashKonstantin Dyadyun / Unsplash

По словам путешественницы, цены в Крыму зависят от сезона — в этом году многие арендодатели «немного сбавили обороты», поэтому у туристов есть больше доступных вариантов размещения. Тем не менее, россиянка считает, что найти сильно бюджетное жилье по-прежнему сложно.

«Искать жилье на месте, обращаясь к людям с табличкой "жилье", не стоит, заплатите больше В целом, за 1,7-2 тысячи рублей в сутки в Ялте сейчас можно найти варианты в гостевых домах либо квартирах», — оценила примерную стоимость размещения автор блога.

Цены на продукты в магазинах девушка назвала «московскими», посоветовав при этом закупаться на рынках. Например, стоимость мяса (килограмм куриных бедер) начинается от 265 рублей, рыбы (килограмм форели) — от 900 рублей, молочных продуктов (килограмм брынзы) — от 600 рублей. «Клубника сейчас по 100 рублей, люди покупают ее огромными пакетами», — добавила блогерша.

В заключение россиянка отметила, что сейчас отдыхающих в Крыму немного. Плюсами поездки на полуостров в начале лета она назвала свободные пляжи, комфортный климат и недорогие овощи и фрукты.

Ранее россиянам предсказали рост спроса на автобусные туры в Крым в июле. В настоящее время предложения с трансфером из Москвы и размещением на курортах полуострова предлагают туроператоры «Интурист», «Мультитур» и «Дельфин» — стоимость начинается от 29 тысяч рублей на двоих.

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