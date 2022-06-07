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2 часа назад

Россиянка проехала на поезде в Индии и описала опыт фразой «не для слабонервных»

Lenta.ru

Российская туристка Марина Ершова, путешествующая по Индии, решила «испытать свои эмоции на прочность» и проехала 24 часа на поезде из Мумбаи в Дели. Опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Не для слабонервных»: россиянка проехала на поезде в Индии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как считает путешественница, поездка по железной дороге в Индии — не для слабонервных и привередливых. Например, для нее стало неприятной неожиданностью, что в индийских поездах нет ни матрасов, ни постельного белья, а люди спят на полках. Также пассажирам не предлагается кипяток — еду и чай возможно купить только во время остановок на станциях. Для тревел-блогерши стало испытанием и то, что в ее вагоне не было кондиционера.

«Открытые окна, а на них железные решетки, из-за них торчат черные лица индусов, будто целый поезд преступников», — такой фразой описала свои первые впечатления от внешнего вида поезда россиянка.

По словам туристки, в Индии принято пользоваться поездом как электричкой: люди сменяли друг друга каждые полчаса, при этом «залетные пассажиры» занимали нижние места, не стесняясь садиться прямо на спящих попутчиков.

«Металлические дыры в полу периодически мылись. Умываться я в этом индийском поезде не стала — побрезговала! Но, в принципе, вода была, можно было не воображать и спокойно умыться», — рассказала про уборные автор блога.

Ранее в июне эта же тревел-блогерша описала свои впечатления от Индии словами «негде ногу поставить, все оплевано». Россиянку также возмутило и то, что по улицам гуляют коровы, а туристам поэтому приходится постоянно перешагивать через их экскременты.

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