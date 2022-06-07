На севере Израиля открылся новый горный курорт Перех

Построенный на руинах французской таможни ХХ века, горный курорт Перех предстает перед гостями как инновационный бутик-курорт, основанный на принципах, сочетающих отдых, природу и гастрономию.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Бутик-отель Pereh Mountain Resort, состоящий из 27 номеров и люксов, расположен в зеленом поясе на севере Израиля.

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Перех, что в переводе с иврита означает "дикий", представляет собой частное поместье, расположенное на горном хребте с видом на горы и долины. Благодаря обширным открытым пространствам, захватывающим дух пейзажам и первоклассным блюдам местной кухни, курорт сочетает в себе лучшее из региона Галилеи и Голанских высот. К услугам гостей большие террасы, фруктовые сады, а также открытый пейзажный бассейн с гидромассажной ванной и баром, уютный спа-салон, ресторан Rouge с шеф-поваром Рои Дори, винный погреб, а также помещения для проведения мероприятий и совещаний.

Владелец Лео Глейзер сохранил и отреставрировал оригинальные здания, в том числе два здания Баухауза, в которых расположены люксы и садовые комнаты. Все работы производились под контролем Управления охраны природы Израиля.

Интерьеры внутренних помещений созданы дизайнерами Данной Лейтерсдорф и Тамарой Глейзер, которые использовали в зданиях и мебели в основном местные природные материалы, такие как базальтовый камень и натуральная минеральная штукатурка. Просторные номера и люксы отреставрировали, и они теперь выглядят как в оригинале — с многовековыми деревянными полами, округлыми каменными стенами и высокими потолками.

Ресторан Rouge курортного отеля Pereh Mountain возглавляет шеф-повар Рои Дори, который переехал в северный Израиль после работы на кухнях известных ведущих тель-авивских ресторанов Mashya и L28. Dori использует лучшие местные ингредиенты, сотрудничая с мелкими производителями из близлежащих деревень, и предлагает сезонное меню в современном стиле.

Курортный отель Pereh Mountain может похвастаться винным погребом, в котором представлены лучшие местные вина из региона Галилеи и Голанских высот, в том числе вина собственной марки, разливаемые исключительно для отеля. Каждый понедельник, среду и пятницу с 16:30 до 18:00 сомелье отеля проводит дегустации для туристов. На курорте действует свой уютный спа-центр с фирменными процедурами, такими как «Массаж горячими вулканическими камнями» с использованием местных мазей, эфирных масел, лечебных чаев и мыла.

Отель хорошо оборудован для проведения деловых встреч и конференций до 55 человек, а также свадеб и частных торжеств. Здесь просторные открытые площадки и сады, конференц-залы и лаунджи, а также солнечная терраса с видом на Галилею.