На тайском острове Ко Яо Яй появится курорт с километровым пляжем

Anantara Hotels, Resorts & Spa расширяет свое присутствие в Таиланде. Открытие нового курорта Anantara Koh Yao Yai Resort состоятся уже скоро — в декабре 2022 года.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Один из последних нетронутых островов Таиланда, Ко Яо Яй, расположен в центре залива Пханг Нга, на полпути между Пхукетом и Краби. Темп жизни на Ко Яо Яй медленный и спокойный. Здесь гости смогут насладиться традиционной тайской культурой, местными кулинарными изысками и, конечно, пляжем, обсаженным кокосовыми пальмами.

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Помимо подводного плавания с маской и трубкой, дайвинга с кораллами, туристы получат шанс увидеть уникальных птиц-носорогов, совершить короткую поездку на лодке к острову Птичьих гнезд или отправиться на тук-туке по кокосовым и каучуковым плантациям, а также к местным рыбацким деревням.

В отеле Anantara Koh Yao Yai будет 148 номеров. Расположен он в самом тихом месте у кромки воды и предлагает отдых на острове среди нетронутой природы. Километровый белого песка пляж окружен возвышающимися известняковыми образованиями, которые поднимаются из вод залива Пханг Нга. Виллы с одной и двумя спальнями и бассейном находятся прямо на пляже.

Просторные люксы в четырех малоэтажных строениях, все с видом на океан, выходят окнами на бассейн площадью 90 кв. м. Восемь пентхаусов площадью 366 квадратных метров с видом на бассейн — это два этажа исключительной роскоши. На одном из них оборудуют потрясающий бассейн со стеклянным дном. В каждом пентхаусе есть большая открытая развлекательная зона, идеально подходящая для обедов со всей семьей или друзьями, и все это с потрясающим видом на окружающие острова.

В светлых и просторных семейных люксах Grand Seaview самые маленькие гости откроют для себя захватывающую игровую площадку внутри номера с собственной горкой.

Среди цветущих садов уютно устроились виллы площадью 170 квадратных метров, которые располагают собственным небольшим бассейном, деревянной террасой для загара, обеденной зоной на открытом воздухе и множеством других роскошных удобств.

К услугам гостей ресторан с видом на океан, где подают блюда тайской и азиатской кухни, приготовленные из свежайших продуктов, лобби-ресторан и бар, работающий в течение всего дня, с интернациональным меню, которое меняется в зависимости от сезона, а также бар у бассейна.

Для семей — фруктовое мороженое, газировка и пицца, а для взрослых — изысканные коктейли и другие правильные напитки. Органическая ферма на территории отеля ежедневно поставляет в рестораны утренние фрукты, овощи и специи.