Министр туризма Таиланда предлагает отказаться от Thailand Pass

Глава Минтуризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн призывает отказаться от системы Thailand Pass для иностранных туристов. С такой просьбой чиновник планирует обратиться к премьер-министру Праюту Чан-Оча, который выступит на следующем заседании Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA). Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает Bangkok Post.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По мнению Пхипхата Ратчакитпракарна, упразднение Thai Pass сможет увеличить въездной турпоток в королевство. Ожидается, что число прибывающих ежедневно путешественников вырастет до 30 тыс. Это, в свою очередь, поможет восстановлению туристической отрасли в стране.

«Я уверен, что после отмены Thai Pass количество приезжающих в день туристов увеличится примерно до 30 тыс., а до конца года – и до 40–50 тыс. человек. В доковидное время этот показатель мог доходить и до 100 тыс. Мы должны принимать меры, чтобы вернуть максимальное число гостей», – сказал Пхипхат Ратчакитпракарн.

Напомним, с 1 июня Таиланд упростил правила въезда для иностранцев. Россиянам для посещения королевства понадобится сертификат о вакцинации против COVID-19 («Спутник V» принимается) или справка с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, полученным не более чем за 72 часа до пересечения границы. Также необходимо оформить полис медицинского страхования с минимальным покрытием в 10 000 долларов.