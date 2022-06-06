Бескарантинный туризм вернется в азиатские страны через 2 года

Карантин для невакцинированных путешественников в странах Азии может продлиться еще около двух лет. Об этом пишет в понедельник газета «Стрейтс таймс».

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«Требование об обязательной вакцинации будет снято только тогда, когда уровень коллективного иммунитета в странах будет на высокой отметке», — отметил в интервью изданию генеральный директор Ассоциации азиатско-тихоокеанских авиалиний Субхас Менон.

По его оценкам, «полностью свободные путешествия, когда не нужно будет находиться на карантине, вернутся через год-два».

«На сегодняшний день примерно 30% жителей Азии не сделали прививки против коронавируса, поэтому риск по-прежнему очень высокий», — сказал генеральный директор.

По его словам, «вакцинация является единственным способом снизить риск распространения вируса. Нужно принять данный факт».