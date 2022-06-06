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13 минут назад

В Осетии затопило улицы, многие авиарейсы задержаны

ТАСС

Подтопления улиц и задержки рейсов в аэропорту Владикавказ, находящемся в городе Беслан Правобережного района, произошли в Северной Осетии из-за ливня с градом.

В Осетии затопило улицы, многие авиарейсы задержаны
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Рейсы пришлось задержать, сейчас уже аэропорт возобновил работу. Все запланированные рейсы на сегодня будут выполнены с корректировкой времени вылета и прилета", — сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аэропорта.

Сильнее всего ливень с градом был в Правобережном районе республики, там он стал причиной заторов на дорогах. Непогода наблюдалась и в других районах региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике, информации о масштабных разрушениях не поступало.

Минсельхоз республики проводит мониторинг ущерба урожая, пока из районов подобных данных не поступало.

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