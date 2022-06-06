Российским туристам рассказали, где недорого отдохнуть летом

Эксперты туристической отрасли перечислили пять бюджетных вариантов отдыха в России летом и назвали оптимальную стоимость проживания. Все они перечислены в статье «Аргументов и фактов».

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Небольшие города – Суздаль, Плес, Астрахань, Владимир, Мурманск – будут привлекательны для туристов, не готовых тратить круглую сумму на отпуск. Аренда комфортного жилья обойдется в 1500–2000 рублей в сутки, отметил основатель сервиса по поиску жилья для посуточной аренды Александр Носов.

На курортах Кавказа стоимость проживания в санатории или небольшом отеле, например, в Махачкале, Пятигорске или Минеральных Водах начинается от 4000 рублей за ночь. Эксперты рекомендуют также искать жилье самостоятельно в частном секторе. Таким образом можно сэкономить до 3000-3500 рублей в сутки.

Карелия – место, где «путешественников ждут скандинавские пейзажи и нескандинавские цены на отдых», так же названо бюджетным. Стоимость аренды небольшого домика на берегу озера может обойтись в 4000-6000 рублей за ночь.

Если туристы хотят отдохнуть на море, но не тратить на это все свои накопления, им посоветовали отправиться в Кабардинку, Дивноморское, Анапу, Геленджик, Сукко и Абрау. Минимальная стоимость ночи в отеле здесь начинается от 3500 рублей, в гостевом доме – на тысячу меньше. Недорого обойдется размещение в Лоо, Лазаревском, Адлере и Имеретинской бухте, отмечают эксперты.

«В бархатный сезон, с сентября по октябрь, цены могут снизиться в полтора раза. Поэтому если хотите по минимуму потратить денег на отдых, планируйте отпуск осенью», — Александр Носов.