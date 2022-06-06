Стоит ли туристам планировать отдых на Шри-Ланке

Самолету авиакомпании "Аэрофлот", который задержали на Шри-Ланке, 6 июня разрешили вернуться в Москву. Рейс должен был состояться еще несколько дней назад. Но его пришлось отменить из-за запрета на вылет от местных авиационных властей. При этом застрявшие на отдыхе россияне были вынуждены возвращаться на родину вывозным бортом. Рассказываем подробности, а также разбираемся, безопасно ли туристам из РФ сейчас ехать на Шри-Ланку.

Фото: Москва 24 Москва 24

Отмена прямых рейсов

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В четверг, 2 июня, российские туристы, отдыхавшие на Шри-Ланке, должны были вылететь рейсом "Аэрофлота" из Коломбо в Москву, но его отменили. Решение о задержании самолета Airbus A330 принял Высокий коммерческий суд города. Запрет был вынесен после рассмотрения жалобы, поданной ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. По информации портала Airfleets, задержанный самолет получил российскую регистрацию в конце апреля, но до этого числился за Бермудскими островами. Предположительно, это могло нарушить соглашение с лизингодателем.

После задержания самолета руководство Росавиации обратилось к властям островного государства с просьбой согласовать вылет борта в столицу. На фоне сложившейся ситуации российский МИД также заявил о протесте послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге. В ведомстве призвали урегулировать эту проблему в сжатые сроки, чтобы не оказать на дружественные отношения двух государств негативного воздействия.

Туристов из РФ, застрявших на Шри-Ланке, на время разбирательств разместили в гостинице. Россияне смогли вернуться на родину другими бортами 4 и 5 июня. На фоне скандала "Аэрофлот" объявил о временной приостановке коммерческих рейсов в Коломбо. Как говорится в сообщении авиакомпании, это связано с "неблагонадежностью ситуации" для полетов на Шри-Ланку.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат денежных средств за неиспользованную перевозку в полном объеме либо переоформление билетов на альтернативные направления маршрутной сети "Аэрофлота".

– из сообщения авиакомпании "Аэрофлот".

Таким образом, россиянам уже не удастся добраться на Шри-Ланку без пересадок: "Аэрофлот" был единственным прямым перевозчиком в Коломбо.

В понедельник, 6 июня, задержанному Airbus A330 разрешили вернуться в столицу. В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что борт вылетел в 15:52 по московскому времени. До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура Шри-Ланки обратится с ходатайством в Высокий коммерческий суд Коломбо отменить задержание российского борта. В российском МИД поблагодарили местные власти за помощь.

"6 июня Высокий коммерческий суд Коломбо (Шри-Ланка) отменил собственное решение от 2 июня о задержании рейсового самолета "Аэрофлота" в международном аэропорту Бандаранаике. Российское воздушное судно вылетело в Москву. Признательны всем органам государственной власти Шри-Ланки, принявшим участие в оперативном урегулировании ситуации", – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем экс-президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обратился к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть приостановку рейсов на остров, выполнявшихся "Аэрофлотом".

В мае из-за волнений, связанных с экономическим кризисом в стране, на Шри-Ланке был введен режим ЧС, а на улицах действовал комендантский час. 20 мая режим был отменен. Сейчас на Шри-Ланке без перебоев работают магазины, рестораны, кафе и общественный транспорт.

Планировать ли отдых?

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова посоветовала тем, кто хотел отдохнуть на Шри-Ланке, подождать возобновления прямых рейсов.

"Сейчас глубины продаж по зарубежным направлениям практически нет. Даже в Турцию она составляет около двух-трех недель. Как только ситуация изменится, то продажа туров и сами туры на Шри-Ланку возобновятся. Сейчас пока наступил такой период ожидания", – заявила она в беседе с Москвой 24.

В свою очередь, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко предположил, что в ближайшее время прямое авиасообщение с Шри-Ланкой не будет возобновлено.

"Очень важно понять, насколько серьезные гарантии имеет российская сторона, чтобы не попасть под это санкционное давление. Причем тут давление не в нашу сторону, а в сторону наших партнеров. Направление для российских туристов было достаточно раскрученным, но, к сожалению, эта ситуация показала, что у наших партнеров есть зависимость от третьей стороны", – пояснил эксперт.

Осауленко добавил, что сейчас попасть на Шри-Ланку можно с помощью пересадочных рейсов, в том числе через ОАЭ и Катар, но билеты на них будут стоить дороже. Сходная ситуация складывается и с туризмом в европейские страны.

В европейские страны тоже не запрещено приезжать российским туристам. Но туристического потока нет по двум причинам – дорогой перелет через третьи страны и нет гарантий, что они не введут еще какие-то ограничения.

– Александр Осауленко, директор ассоциации "Турпомощь".

Тем туристам, которые сейчас отдыхают на острове, эксперт посоветовал связаться с туроператором или авиакомпанией.

"Организованным туристам переживать незачем – об их возвращении позаботятся туроператоры. Что касается самостоятельных туристов, то надо связаться с авиакомпанией и понять, что она может предложить. Скорее всего, придется через третью страну добираться до дома", – подчеркнул он.