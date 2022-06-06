Оценены перспективы элитного туризма в России

Деловой и элитный туризм в России выдержал пандемию коронавируса и готов к дальнейшему развитию. Такую оценку дали эксперты туротрасли, сообщает «Секрет фирмы».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам руководителя комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, в российском VIP-туризме пока нет большой конкуренции. Он пояснил, что в стране не хватает качественного номерного фонда — например, гостиниц, которые были построены или отремонтированы в последние 10 лет, а также управляются профессиональным менеджментом. В связи с этим специалист назвал этот сегмент наиболее перспективным для инвесторов.

При этом директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко считает, что поскольку в России есть обеспеченные граждане, существует и перспектива развития элитных путешествий.

«Необходимость прямого общения и деловых поездок говорит о том, что перспективы восстановления делового туризма в России огромны», — добавил он.