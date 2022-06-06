Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
2 часа назад

Оценены перспективы элитного туризма в России

Lenta.ru

Деловой и элитный туризм в России выдержал пандемию коронавируса и готов к дальнейшему развитию. Такую оценку дали эксперты туротрасли, сообщает «Секрет фирмы».

Оценены перспективы элитного туризма в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам руководителя комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, в российском VIP-туризме пока нет большой конкуренции. Он пояснил, что в стране не хватает качественного номерного фонда — например, гостиниц, которые были построены или отремонтированы в последние 10 лет, а также управляются профессиональным менеджментом. В связи с этим специалист назвал этот сегмент наиболее перспективным для инвесторов.

При этом директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко считает, что поскольку в России есть обеспеченные граждане, существует и перспектива развития элитных путешествий.

«Необходимость прямого общения и деловых поездок говорит о том, что перспективы восстановления делового туризма в России огромны», — добавил он.

В заключение специалисты напомнили, что иностранным путешественникам стало гораздо сложнее добираться до России и путешествовать по территории страны. Подобные ограничения напрямую влияют на ситуацию с туризмом, поэтому, как подчеркнули эксперты, для восстановления турпотока необходимы полное снятие всех ковидных запретов, а также создание и возобновление логистических цепочек.

Новости путешествий,Александр Осауленко,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители