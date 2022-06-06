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2 часа назад

Эксперты рассказали, в какие страны проще всего получить шенген

Клопс.Ru

Ряд стран Евросоюза продолжает выдавать шенген россиянам. Эксперты в сфере туризма рассказали, в какие государства проще получить визу россиянину. Об этом пишет РИА Новости.

В какие страны проще всего получить шенген
Фото: pixabay.compixabay.com

«Длительные разрешения на въезд — это сто процентов Франция. Испанцы тоже неплохо ставят, меньше полугода от них не видел»,

— говорит руководитель визовой компании и Телеграм-канала Dmitrii_visa.news Дмитрий Волков.

Эксперты отмечают, что многое зависит от визовой истории. Если у россиянина ранее уже было два-три шенгена и их правильно «откатали», то можно получить и на пять лет визу в Испанию. На какой срок может поставить визу Италия, предугадать сложно вне зависимости от ранее приобретённых виз. Итальянцы могут одобрить как короткую визу, так и на два-три года.

В разгар туристического сезона Греция благосклоннее к российским путешественникам, визу могут одобрить без покупки отеля или авиабилета, зачастую достаточно бронирований, отмечает автор телеграм-канала Juliya Visa и эксперт Юлия Валд.

Исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечает, что Австрия, Норвегия обычно дают визы на срок поездки, Швейцария — с коридором от одного до шести месяцев.

Консульство и визовые центры Италии работают в обычном режиме, однако записаться на визу до конца июня практически невозможно. Нет слотов на ближайшее время и в визовый центр Франции и Испании.

Новости путешествий,Даниил Сергеев,Дмитрий Волков,ЕС,
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