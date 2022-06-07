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2 часа назад

РЖД с 18 июля запускают туристический поезд «Культурный Петербург»

Мир24иещё 3

РЖД 18 июля запустят круговой туристический поезд «Культурный Петербург», сообщила пресс-служба компании.

РЖД запускают туристический поезд «Культурный Петербург»
Фото: Официальный сайт РЖДОфициальный сайт РЖД

«Круговой поезд №925/926 «Культурный Петербург» проследует по маршруту: Москва – Санкт-Петербург Балтийский – Новый Петергоф – Санкт-Петербург Витебский – Павловск – Москва», – отметили в компании.

Сообщается, что первый состав отправится с Ленинградского вокзала российской столицы 18 июля в 22:20, возвращение запланировано на 21 июля в 09:47.

В ходе поездки туристы увидят многочисленные дворцы, усадьбы и парки. Также им представится возможность посетить Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге, полюбоваться фонтанами и скульптурами Петергофа, пройтись по саду Романовых в Павловске и музею-заповеднику «Царское Село».

В РЖД уточнили, что в состав поезда войдут новые двухэтажные вагоны купе и СВ, оборудованные душевыми кабинками, кондиционерами, розетками. Кроме того, к услугам путешественников будет работать вагон-ресторан.

Стоимость билетов для проезда в купе будет начинаться от 12 тысяч рублей и от 19,1 тысячи рублей – в СВ.

Ранее сообщалось, что в Саратове построили уникальный корабль, который отправится в экспедиции по Сибири и Арктике. Судно может ходить как по рекам, так и по морю, а беспилотники, запущенные прямо с борта, расширят возможности наблюдений.

Новости путешествий,РЖД,
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