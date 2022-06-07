РЖД запускают туристический поезд «Культурный Петербург»

РЖД 18 июля запустят круговой туристический поезд «Культурный Петербург», сообщила пресс-служба компании.

Фото: Официальный сайт РЖД Официальный сайт РЖД

«Круговой поезд №925/926 «Культурный Петербург» проследует по маршруту: Москва – Санкт-Петербург Балтийский – Новый Петергоф – Санкт-Петербург Витебский – Павловск – Москва», – отметили в компании.

Сообщается, что первый состав отправится с Ленинградского вокзала российской столицы 18 июля в 22:20, возвращение запланировано на 21 июля в 09:47.

В ходе поездки туристы увидят многочисленные дворцы, усадьбы и парки. Также им представится возможность посетить Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге, полюбоваться фонтанами и скульптурами Петергофа, пройтись по саду Романовых в Павловске и музею-заповеднику «Царское Село».

В РЖД уточнили, что в состав поезда войдут новые двухэтажные вагоны купе и СВ, оборудованные душевыми кабинками, кондиционерами, розетками. Кроме того, к услугам путешественников будет работать вагон-ресторан.

Стоимость билетов для проезда в купе будет начинаться от 12 тысяч рублей и от 19,1 тысячи рублей – в СВ.