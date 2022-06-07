Самолеты из Сочи начнут летать в Иорданию с 26 июня

«Приход нового авиаперевозчика с уникальным для региона предложением — это всегда большой плюс для города и аэропорта. Сегодня аэропорт Сочи активно развивается как международный хаб, предоставляя россиянам различные варианты для путешествий по России и за границу. Полеты в Иорданию откроют новые возможности для развития туристического потенциала Сочи не только для российских, но и для иностранных туристов. Также привлечение нового перевозчика поможет аэропорту частично компенсировать потери пассажиропотока по отношению к 2021 году»,