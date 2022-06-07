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1 час назад

Самолеты из Сочи начнут летать в Иорданию с 26 июня

РЖД-Партнериещё 5

Самолеты из международного аэропорта Сочи начнут летать в столицу Иордании Амман с 26 июня 2022 года. В истории воздушной гавани это новое направление, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта.

Самолеты из Сочи начнут летать в Иорданию с 26 июня
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«Регулярные рейсы в столицу Иордании Амман стартуют в воскресенье, 26 июня 2022 года, и будут выполняться на авиалайнерах Boeing 737-300 вместимостью 140 человек авиакомпании „Fly Jordan Airlines“,

— говорится в распространенном сообщении.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

«Приход нового авиаперевозчика с уникальным для региона предложением — это всегда большой плюс для города и аэропорта. Сегодня аэропорт Сочи активно развивается как международный хаб, предоставляя россиянам различные варианты для путешествий по России и за границу. Полеты в Иорданию откроют новые возможности для развития туристического потенциала Сочи не только для российских, но и для иностранных туристов. Также привлечение нового перевозчика поможет аэропорту частично компенсировать потери пассажиропотока по отношению к 2021 году»,

— приводятся в сообщении слова генерального директора ГК «Аэродинамика» Алексея Старостина.

Новости путешествий,Алексей Старостин,
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