Самолеты из Сочи начнут летать в Иорданию с 26 июня

Самолеты из международного аэропорта Сочи начнут летать в столицу Иордании Амман с 26 июня 2022 года. В истории воздушной гавани это новое направление, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта.
«Регулярные рейсы в столицу Иордании Амман стартуют в воскресенье, 26 июня 2022 года, и будут выполняться на авиалайнерах Boeing 737-300 вместимостью 140 человек авиакомпании „Fly Jordan Airlines“,
— говорится в распространенном сообщении.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
«Приход нового авиаперевозчика с уникальным для региона предложением — это всегда большой плюс для города и аэропорта. Сегодня аэропорт Сочи активно развивается как международный хаб, предоставляя россиянам различные варианты для путешествий по России и за границу. Полеты в Иорданию откроют новые возможности для развития туристического потенциала Сочи не только для российских, но и для иностранных туристов. Также привлечение нового перевозчика поможет аэропорту частично компенсировать потери пассажиропотока по отношению к 2021 году»,
— приводятся в сообщении слова генерального директора ГК «Аэродинамика» Алексея Старостина.