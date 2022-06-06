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2 часа назад

Росавиация выдала авиакомпаниям пачку допусков на рейсы в Турцию

TourDom

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпаниям ряд допусков на полеты за рубеж. Значительная доля из них приходится на города Турции. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте ведомства.

Росавиация выдала авиакомпаниям пачку допусков на рейсы в Турцию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, большинство новых допусков отошло Red Wings. Перевозчик сможет планировать рейсы из Челябинска, Самары и Уфы в Стамбул, а из Владикавказа еще и в Анталью. Кроме того, авиакомпании разрешили увеличить с 2 до 4 вылетов в неделю в Стамбул из Екатеринбурга и до 14 из Жуковского.

В свою очередь, AZUR air получила возможность наметить программу из Москвы на Анталийское побережье. Также и «Аэрофлоту» согласовали 28 рейсов в неделю из Шереметьево на турецкий курорт.

Отмечается, что все допуски носят временный характер и выдаются на ближайшие 3 месяца, то есть до конца высокого летнего сезона в республике.

Что касается других направлений, то Red Wings может планировать полеты из Жуковского и Москвы в Израиль, аэропорт Бен-Гурион, «Победе» продлили допуск на рейсы в Иран, а Azimut, наоборот, аннулировали разрешение на выполнение программ по маршруту Махачкала – Дубай.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Red Wings,Аэрофлот,Росавиация,
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