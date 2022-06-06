Росавиация выдала авиакомпаниям пачку допусков на рейсы в Турцию

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпаниям ряд допусков на полеты за рубеж. Значительная доля из них приходится на города Турции. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте ведомства.
В частности, большинство новых допусков отошло Red Wings. Перевозчик сможет планировать рейсы из Челябинска, Самары и Уфы в Стамбул, а из Владикавказа еще и в Анталью. Кроме того, авиакомпании разрешили увеличить с 2 до 4 вылетов в неделю в Стамбул из Екатеринбурга и до 14 из Жуковского.
В свою очередь, AZUR air получила возможность наметить программу из Москвы на Анталийское побережье. Также и «Аэрофлоту» согласовали 28 рейсов в неделю из Шереметьево на турецкий курорт.
Отмечается, что все допуски носят временный характер и выдаются на ближайшие 3 месяца, то есть до конца высокого летнего сезона в республике.
Что касается других направлений, то Red Wings может планировать полеты из Жуковского и Москвы в Израиль, аэропорт Бен-Гурион, «Победе» продлили допуск на рейсы в Иран, а Azimut, наоборот, аннулировали разрешение на выполнение программ по маршруту Махачкала – Дубай.