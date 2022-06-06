Росавиация выдала авиакомпаниям пачку допусков на рейсы в Турцию

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпаниям ряд допусков на полеты за рубеж. Значительная доля из них приходится на города Турции. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте ведомства.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, большинство новых допусков отошло Red Wings. Перевозчик сможет планировать рейсы из Челябинска, Самары и Уфы в Стамбул, а из Владикавказа еще и в Анталью. Кроме того, авиакомпании разрешили увеличить с 2 до 4 вылетов в неделю в Стамбул из Екатеринбурга и до 14 из Жуковского.

В свою очередь, AZUR air получила возможность наметить программу из Москвы на Анталийское побережье. Также и «Аэрофлоту» согласовали 28 рейсов в неделю из Шереметьево на турецкий курорт.

Отмечается, что все допуски носят временный характер и выдаются на ближайшие 3 месяца, то есть до конца высокого летнего сезона в республике.