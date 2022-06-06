Россиянам назвали бюджетную альтернативу отдыху в ОАЭ

Авиакомпания Gulf Air с 10 июня увеличивает количество регулярных рейсов между Россией и Бахрейном. Полеты по маршруту Манама — Москва будут выполняться пять раз в неделю. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Стоимость авиабилетов в одну сторону во второй половине июня составляет 476 долларов (примерно 29,5 тысячи рублей). Из-за относительно недорогого перелета Бахрейн можно назвать более бюджетной альтернативой соседним ОАЭ, Катару или Оману.

Туроператор «Интурист» предлагает путевки на восемь ночей с проживание в четырехзвездочном отеле за 142 тысячи рублей на двоих. В среднем отдых в Бахрейне обойдется в 160-180 тысяч рублей.

По данным АТОР, сейчас наблюдается повышенный интерес россиян к турам в Бахрейн — прежде всего из-за расширения полетной программы и снятия ковидных ограничений на въезд.

Новые рейсы Gulf Air можно использовать в качестве пересадки. Например, из Манамы можно отправиться в Афины, Сингапур, Таиланд, Малайзию, на Кипр, Мальдивы и Шри-Ланку.