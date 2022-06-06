Раскрыта стоимость туров на новый пляжный курорт

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отечественным туристам оптимальную стоимость путевок с прямым перелетом на новый пляжный курорт в Киргизии. Об этом сообщается на сайте организации.

Соотечественникам предложили отдохнуть на горном озере Иссык-Куль, которое считается одним из самых чистых и глубоких на планете.

«Благодаря редкому сочетанию разных видов климата и воде, которая по богатству минерального состава во многом не уступает морской, Иссык-Куль ежегодно привлекает сотни тысяч путешественников», — отметили в АТОР.

Экскурсионные и экспедиционные туры на зарубежный курорт предлагают компании «Русский Экспресс», «Интурист», Space Travel, «ВЕДИ Групп», BSI Group и PAC Group. Например, стоимость десятидневного отдыха у туроператора «ВЕДИ Групп» начинается от 348 долларов (21,5 тысячи рублей) на человека.