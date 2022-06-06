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1 час назад

Эксперт рассказал, в какие страны россияне смогут поехать этим летом

РИА "ФедералПресс"

«120 стран готовы принимать российских туристов, но, к сожалению, не все имеют логистические возможности для этого, не во все мы можем добраться. Если реально говорить – то это буквально 6–7 направлений», – признал эксперт. Осауленко отметил, что одним из массовых направлений для путешествий россиян остается Турция, в этом году бронирования составляют 70–80 процентов от прошлого года. Если логистическая схема Турции будет продолжать работать, то возможно во второй половине лета это направление будет восстановлено в полном объеме. «Сегодня идет смещение взглядов российских туристов на страны СНГ. Традиционно это была Белоруссия, сейчас к ней добавляется Армения и Киргизия», – указал директор ассоциации «ТурПомощь». Эксперт также сообщил, что Абхазия намерена в этом году принять полтора миллиона российских туристов, что является рекордным показателем. Ранее «ФедералПресс» рассказал, как россияне могут оплачивать покупки за рубежом. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Эксперт рассказал, в какие страны россияне смогут поехать этим летом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Новости путешествий,Полина Зиновьева,
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