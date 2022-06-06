Как новый закон защитит от авиадебоширов

5 июня вступил в силу закон, позволяющий применять спецсредства против авиадебоширов. Зачем он нужен, какие документы регламентируют порядок действий экипажа и что грозит нарушителям — в нашем материале
Во время полетов регулярно фиксируются случаи агрессивного поведения пассажиров. Доходит даже до побоев и травм. Такие действия создают не только угрозу жизни или здоровью окружающих, но и безопасности полета в целом, могут стать причиной авиакатастрофы.
Новый закон позволяет экипажу своевременно и эффективно реагировать на противоправные действия пассажиров и использовать для этого не подручные, а специальные средства.
Командиры воздушного судна смогут отдавать распоряжения о пресечении действий лиц, которые создают непосредственную угрозу не только безопасности полета, но и жизни или здоровью других пассажиров, в том числе мешают экипажу исполнять должностные обязанности.
Экипаж и служба авиационной безопасности на основании такого распоряжения получают право принимать необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении людей, которые несут угрозу и отказываются подчиняться распоряжениям командира.
Члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности при пресечении противоправных действий на борту смогут использовать специальные средства сдерживания. Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.05.2022 № 978, которое вступает в силу 1 сентября, это будут пластиковые наручники и нейлоновые ремни.
До завершения полета за нарушителем порядка будет наблюдать экипаж. По прилете его выведут из самолета сотрудники правоохранительных органов.
Действия авиадебоширов могут квалифицировать по целому ряду статей УК и КоАП. Например, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна предусмотрены штрафы или административный арест до 15 суток, а за хулиганство на транспорте общего пользования — до пяти лет лишения свободы (ч. 6 ст. 11.17 КоАП, ст. 213 и 267.1 УК РФ и т. д.).
Также авиакомпании могут составлять черные списки нарушителей. Пассажирам из этого списка могут отказать в воздушной перевозке (ст. 107.1 ВЗК РФ).