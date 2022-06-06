Как новый закон защитит от авиадебоширов

5 июня вступил в силу закон, позволяющий применять спецсредства против авиадебоширов. Зачем он нужен, какие документы регламентируют порядок действий экипажа и что грозит нарушителям — в нашем материале

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Почему закон нужен

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Во время полетов регулярно фиксируются случаи агрессивного поведения пассажиров. Доходит даже до побоев и травм. Такие действия создают не только угрозу жизни или здоровью окружающих, но и безопасности полета в целом, могут стать причиной авиакатастрофы.

Новый закон позволяет экипажу своевременно и эффективно реагировать на противоправные действия пассажиров и использовать для этого не подручные, а специальные средства.

Что изменится

Командиры воздушного судна смогут отдавать распоряжения о пресечении действий лиц, которые создают непосредственную угрозу не только безопасности полета, но и жизни или здоровью других пассажиров, в том числе мешают экипажу исполнять должностные обязанности.

Экипаж и служба авиационной безопасности на основании такого распоряжения получают право принимать необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении людей, которые несут угрозу и отказываются подчиняться распоряжениям командира.

Как будут усмирять дебоширов

Члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности при пресечении противоправных действий на борту смогут использовать специальные средства сдерживания. Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.05.2022 № 978, которое вступает в силу 1 сентября, это будут пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

До завершения полета за нарушителем порядка будет наблюдать экипаж. По прилете его выведут из самолета сотрудники правоохранительных органов.

Что грозит авиадебоширам

Действия авиадебоширов могут квалифицировать по целому ряду статей УК и КоАП. Например, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна предусмотрены штрафы или административный арест до 15 суток, а за хулиганство на транспорте общего пользования — до пяти лет лишения свободы (ч. 6 ст. 11.17 КоАП, ст. 213 и 267.1 УК РФ и т. д.).