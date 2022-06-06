Названы популярные направления на День России

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным путешественникам пять самых популярных направлений для отдыха на июньские праздники. Об этом сообщается на сайте организации.

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Так, рейтинг топовых у туристов городов на День России возглавляет Сочи. По словам туроператоров, на данное направление приходится до 70-75 процентов продаж туров на 12 июня.

«В этом году, с учетом закрытых аэропортов Крыма, Анапы и Геленджика, спрос сместился на Сочи и отели всего горного кластера Красной Поляны»,

— отметили в пресс-службе «Русского Экспресса».

В топ-5 востребованных внутрироссийских локаций также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавказские Минеральные Воды. Кроме того, в список топовых направлений попали Дагестан, Казань, Москва, Подмосковье, Крым, Псков и Великий Новгород.

Генеральный директор туроператора «Мастерская Путешествий» Владимир Лутов сообщил, что основным «двигателем» продаж на праздничные выходные стала программа туристического кешбэка: в зависимости от направлений по этой акции было продано от 80 до 90 процентов туров.