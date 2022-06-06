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1 час назад

Названы пять популярных направлений для отдыха на День России

Lenta.ruиещё 1

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным путешественникам пять самых популярных направлений для отдыха на июньские праздники. Об этом сообщается на сайте организации.

Названы популярные направления на День России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, рейтинг топовых у туристов городов на День России возглавляет Сочи. По словам туроператоров, на данное направление приходится до 70-75 процентов продаж туров на 12 июня.

«В этом году, с учетом закрытых аэропортов Крыма, Анапы и Геленджика, спрос сместился на Сочи и отели всего горного кластера Красной Поляны»,

— отметили в пресс-службе «Русского Экспресса».

В топ-5 востребованных внутрироссийских локаций также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавказские Минеральные Воды. Кроме того, в список топовых направлений попали Дагестан, Казань, Москва, Подмосковье, Крым, Псков и Великий Новгород.

Генеральный директор туроператора «Мастерская Путешествий» Владимир Лутов сообщил, что основным «двигателем» продаж на праздничные выходные стала программа туристического кешбэка: в зависимости от направлений по этой акции было продано от 80 до 90 процентов туров.

Ранее стало известно, что больше половины россиян (58 процентов) запланировали небольшое путешествие по стране на трехдневные выходные с 12 по 14 июня. При этом почти такое же число опрошенных (53 процента) признались, что проведут праздники дома, 48 процентов останутся в городе, а 45 процентов поедут на дачу.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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