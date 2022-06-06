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2 часа назад

Россиянам назвали бюджетную альтернативу отдыху в ОАЭ

Lenta.ru

Авиакомпания Gulf Air с 10 июня увеличивает количество регулярных рейсов между Россией и Бахрейном. Полеты по маршруту МанамаМосква будут выполняться пять раз в неделю. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали бюджетную альтернативу отдыху в ОАЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стоимость авиабилетов в одну сторону во второй половине июня составляет 476 долларов (примерно 29,5 тысячи рублей). По оценкам специалистов, из-за относительно недорогого перелета Бахрейн можно назвать более бюджетной альтернативой соседним ОАЭ, Катару или Оману.

Например, туроператор «Интурист» предлагает путевки на восемь ночей с проживание в четырехзвездочном отеле за 142 тысячи рублей на двоих. В среднем отдых в Бахрейне обойдется в 160-180 тысяч рублей.

«Выбрать можно как из предложений люксовых брендов, таких как Four Seasons, The Ritz Carlton, Sofitel, так и отелей международных сетей категории четыре и пять звезд, таких как Radisson Blu, Novotel, Rotana, Crown Plaza, Ramada, Golden Tulip»,

— добавили в компании.

По данным АТОР, сейчас наблюдается повышенный интерес россиян к турам в Бахрейн — прежде всего из-за расширения полетной программы и снятия ковидных ограничений на въезд.

Эксперты отметили, что новые рейсы Gulf Air можно использовать для удобной стыковки. Например, из Манамы на рейсах перевозчика можно отправиться в Афины, Сингапур, Таиланд, Малайзию, на Кипр, Мальдивы и Шри-Ланку.

Ранее, 9 апреля, Россия возобновила регулярное и чартерное авиасообщение с Бахрейном. Позже страна впервые вошла в число самых популярных направлений для путешествий на майские праздники среди российских туристов.

Новости путешествий,Radisson,Ассоциация туроператоров России,
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