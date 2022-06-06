Муж заставил беременную жену нести чемоданы и подвергся критике

Мужчина заставил беременную жену нести свои чемоданы в аэропорту и нарвался на осуждение. Об этом сообщает Reddit.

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По словам очевидца публикации, девушка приехала в аэропорт встречать мужа, который возвращался из командировки. При встрече он поставил два чемодана на пол и начал идти к выходу. Тем самым намекнул супруге, что она должна везти их.

Женщина была настолько расстроена поведением партнера, что уехала домой и оставила его. В итоге мужчина взял такси и по приезде устроил скандал, заявив, что жена его «опозорила».

Пользователи сети поддержали женщину и назвали ее мужа эгоистом.

«Какой человек в здравом уме просто бросает свои сумки на беременную девушку, как будто она камердинер», «Время для развода», «Ноль уважения к собственной жене» «Нарцисс и абьюзер», «Ты его беременная жена, а не вьючный мул!», «Обращается как с рабыней», — написали они в комментариях.