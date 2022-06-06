Россиянин назвал общие черты русских и эквадорцев

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, застрявший в Эквадоре из-за авиационных санкций, рассказал о жителях латиноамериканской страны и назвал их общие с русскими черты. Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению путешественника, коренное население Эквадора — индейцы кечуа, потомки инков и других индейцев — похожи на жителей отдаленных российских сел и деревень, которые «живут по-старинке: имеют свое хозяйство, поддерживают родственные связи, черпают информацию лишь из телевизора». При этом коренные эквадорцы, помимо прочего, выделяются традиционной одеждой, украшениями и прическами.

Также россиянин рассказал об эмигрантах из Венесуэлы, Колумбии и других латиноамериканских стран, которые, по его словам, демпингуют на рынке труда в Эквадоре.

«Таким образом, эквадорец уже вряд ли пойдет работать дворником с унизительной зарплатой. Все низкооплачиваемые профессии теперь заняты венесуэльцами. Согласитесь, у нас в Москве и Питере очень похожая ситуация — все дворники и таксисты выходцы из Средней Азии», — объяснил свою точку зрения турист.