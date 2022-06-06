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1 час назад

В России захотели сократить количество самолетов Airbus и Boeing

Lenta.ruиещё 4

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России захотел сократить количество лайнеров Airbus и Boeing в стране, пишут «Известия».

В России захотели сократить количество самолетов Airbus и Boeing
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России было предложено законодательно закрепить ограничение количества эксплуатируемых зарубежных самолетов в российской гражданской авиации.

По мнению специалистов, подобный шаг позволил бы отечественной авиаотрасли минимизировать риски, связанные с «деструктивными действиями» иностранных изготовителей, ограничивающих поставки запчастей, доступ к авиационным тренажерам и технической документации.

При этом отмечается, что парки большинства отечественных авиаперевозчиков в настоящее время состоят в основном из иностранных воздушных судов. Так, компании «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Azur Air эксплуатируют исключительно зарубежные лайнеры.

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