В России захотели сократить количество самолетов Airbus и Boeing

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России захотел сократить количество лайнеров Airbus и Boeing в стране, пишут «Известия».

Так, на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России было предложено законодательно закрепить ограничение количества эксплуатируемых зарубежных самолетов в российской гражданской авиации.

По мнению специалистов, подобный шаг позволил бы отечественной авиаотрасли минимизировать риски, связанные с «деструктивными действиями» иностранных изготовителей, ограничивающих поставки запчастей, доступ к авиационным тренажерам и технической документации.