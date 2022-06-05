Туристы возмутились, что на крымском пляже продают тень

Местная жительница сообщила в соцсети, что желающим оказаться в тени зонта на пляже Барабулька придется заплатить 200 руб. По ее словам, она пришла к морю отдохнуть с ребенком, тот «с лопаткой зашел на минуту в теневую зону», а сотрудник попросил их не занимать тень. Женщина объясняет: пляж арендован, его нужно обслуживать, поэтому привилегия оказаться под зонтом стоит денег.

Фото: TourDom TourDom

Мнения подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» на этот счет разделились. Многие сочли странным, что за право постоять в тени нужно платить.

«Шезлонги за деньги – это нормально. Деньги за зонт – это нормально. Деньги за тень – это не нормально»,

– пишет Владимир.

С ним соглашается другая читательница:

«Учитывая пустой пляж с кучей пустых лежаков и зонтов, вполне можно было дать ребенку немного поиграть, никакого обслуживания это бы не потянуло за собой».

Другие считают, что о таких «услугах» нужно предупреждать.

«В ситуации, которая описана выше, если там было пусто и под тент зашел именно ребенок – сотрудник не прав, это вымогательство. Со стороны администрации должна быть проведена работа с сотрудниками. Если в правилах указано, что заход под тент категорически запрещен, значит, данная зона должна быть огорожена. На фото видно, что этого нет»,

– отмечает одна из участниц обсуждения.

Другие читатели не удивились ни цене, ни требованию администрации пляжа. “Нормальная цена для платного пляжа”, - указывает подписчкик.

Подобные услуги есть во многих странах, напоминает еще одна читательница: “Стало как в ОАЭ. Я первый раз долго не могла в Эмиратах понять, почему меня куда-то буквально выгоняют на пляже. Человек что-то кричал на непонятном языке, чередуя с русским "уходи". Оказалось, что мой лежак частично попал под тень чужого зонтика. Но для нашего юга это как-то слишком”.