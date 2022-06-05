5 основных причин для посещения Удмуртии

Руководитель агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш поделилась планами по развитию туристической составляющей региона.

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Команда агентства собрала статистику, которая показала, что в 2021 году Удмуртию посетили 583 тыс. туристов и экскурсантов. За это время нагрузка отелей и гостиниц составила 30%. Чаще всего регион посещают путешественники в возрасте 25-35 лет, а более 50% туристов являются жителями соседних регионов.

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Из Перми, Татарстана, Башкирии и Кирова в основном приезжают школьники и семьи с детьми. А туры выходного дня берут жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Сейчас агентство по туризму поставило цель — увеличить к 2023 году туристический поток до 1 млн человек.

«Большую часть времени мы должны позиционировать себя и выстраивать некий бренд, что Удмуртия — это действительно туристический регион. По факту сейчас в глазах других людей мы так не выглядим, мы даже так не выглядим в глазах самих себя. Поэтому основной акцент мы будем делать на продвижение, маркетинг, на узнаваемость региона и наших брендов»,

— прокомментировала Юлия Бадаш.

Для дальнейшего развития выделено 5 основных причин, из-за которых туристы должны захотеть приехать в Удмуртию: пострелять из автомата Калашникова, прикоснуться к роялю Петра Чайковского, прокатиться на легендарном мотоцикле ИЖ, спеть со знаменитыми Бурановскими бабушками и отведать национальную кухню на родине пельменя.

«Нам есть чем гордиться, не надо выдумывать велосипед, потому что уже все есть. У нас прекрасные бренды, от которых мы не уйдем, это та база, на которой можно строить весь наш турпоток. У нас есть Воткинск — родина Чайковского, история про промышленность — это Калашников, и прекрасная гастроистория, потому что турист приезжает за комфортом и вкусной едой, а у нас эта вкусная еда есть — это пельмени, табани, перепечи»,

— рассказала руководитель агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.

В июне агентство по туризму Удмуртии запустит сайт visitudmurtia. В нем будет удобная навигация, личный кабинет для муниципальных образований и функциональный событийный календарь, куда занесут все мероприятия, которые будут проходить в регионе.

Из-за того, что агентство по туризму только начинает свою деятельность, на 2022 год были выбраны несколько территорий для их комплексной разработки — это Сарапул, Воткинск и Ижевск.

В первую очередь началась работа с населением, чтобы люди знали, чем может гордиться республика, и рассказывали об этом своим знакомым. Для этого в Ижевске запустили бесплатные экскурсии по городу. Если такой проект будет популярен, его запустят и в других городах региона.

Сейчас в Удмуртии существует 221 туристический маршрут и 121 событийное мероприятие. Команда агентства провела инвентаризацию всех туристических объектов и попросила их и муниципальные образования написать, что им не хватает для хорошей инфраструктуры. Помимо этого фокус группа выбрала лучшие 10 туристических объектов, 40 достопримечательностей и 10 событийных мероприятий, которым теперь будут помогать и продвигать их.

Для улучшения сервиса по туристическим местам начали ходить тайные наблюдатели, которые оценивают и дают обратную связь. В результате команда приняла решение начать с 1 июля аттестацию гидов и экскурсоводов, чтобы туристам рассказывали интересную и правдивую информацию. А с 1 января 2023 года в Удмуртии начнут аттестовывать все туристические объекты.

Еще одной фишкой, из-за которых можно привлечь туристов в регион, Юлия Бадаш считает событийные мероприятия. Хорошо организованный фестиваль или праздник привлечет массу народу, а особенно если там есть разнообразные активности.

«Мы видим большой потенциал в этом во всем. Я верю в это и моя команда, которая сейчас формируется, они тоже готовы все это поднимать с колен. Так как мы в это верим, значит у нас все получится»,