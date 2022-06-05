Россияне объяснили, почему не всех тянет в Италию

Более половины (56%) из 6 тыс. участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» отметили, что их «вообще не тянет» в Италию. Так туристическая аудитория отреагировала на недавнюю новость об отмене всех ковидных ограничений на въезд.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Объяснения такому результату есть в комментариях. «Пока санкции не отменят – ни копейки европейцам не привезу», – пишет Юлия Зайцева. Судя по тому, что ее реплика собрала 22 лайка, это довольно актуальная причина. В таком же духе высказалась читательница Елена: «Есть возможность поехать, но желания нет кормить европейцев».

Видео дня

Кроме того, участники опроса опасаются получить отказ в визе, хотя консульство продолжает принимать заявки и восстановило прием платежей за сбор.

14% участников опроса ответили, что очень скучают по Европе, но их останавливают дороговизна отдыха и отсутствие прямых перелетов. А еще 7% уже выбрали для отдыха другое направление.

Добраться в Рим или другие города Италии из России сейчас можно только со стыковкой, при этом цена билета доходит до 85 тыс. руб. Впрочем, активно путешествующие россияне научились оптимизировать бюджет. Один из читателей «Крыши ТурДома» недавно поделился личным опытом: проезд до Рима из Минска через Вильнюс обошелся ему всего в 6,5 тыс. руб. – это затраты на автобус и перелет. Другой подписчик пишет, что 15 июня полетит в Рим через столицу Эстонии. Билет на лоукостере из Таллина обошелся ему в 15 евро. Судя по отзывам туристов, маршрут довольно популярен, так как добраться в Эстонию тоже можно на автобусе.

В комментариях подписчики задают также вопросы по поводу русофобии в Италии. В этом плане в стране всё отлично. «Неделю назад вернулись из Италии (Венеция, Верона, Абано-Терме, Гарда) – нигде не встретили никакой русофобии! Все очень доброжелательны», – ответила Елена Рябых.

Таким образом, итоги опроса и комментарии к нему показывают, что этим летом некоторая часть российских туристов всё же приедет на отдых в Италию. 4% ответили, что покупают билеты или туры. А 1% респондентов выбрали вариант «Я уже в Италии». Для итальянского турбизнеса это можно считать хорошей новостью, так как российские туристы традиционно тратят много денег на шопинг.