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12 минут назад

Российские туристы жалуются на мазут на турецком пляже

Газета.Ru

Российские туристы в Турции заявили, что на самом большом пляже Антальи Коньяалты обнаружен мазут. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Россияне жалуются на мазут на турецком пляже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы зашли в воду и вышли в черном мазуте",

– приводит издание слова блогера Виктории, которая живет с семьей в этом турецком городе. При этом ее подписчицы указали, что их дети тоже измазались:

"Все тело, одежда, обувь в пятнах".

Местные власти повесили на пляже табличку с предупреждением. Однако прибрежная территория по-прежнему является открытой. Один из комментаторов заявил, что в водах у побережья Антальи мазутные пятна появляются пару раз в неделю. Местная жительница подтвердила, что на пляже Коньяалты есть мазут.

Ранее вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян рассказал, что отдых в Турции подешевел для россиян в мае на 30%.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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