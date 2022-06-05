Россияне жалуются на мазут на турецком пляже

Российские туристы в Турции заявили, что на самом большом пляже Антальи Коньяалты обнаружен мазут. Об этом сообщает Tourdom.ru.

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"Мы зашли в воду и вышли в черном мазуте",

– приводит издание слова блогера Виктории, которая живет с семьей в этом турецком городе. При этом ее подписчицы указали, что их дети тоже измазались:

"Все тело, одежда, обувь в пятнах".

Местные власти повесили на пляже табличку с предупреждением. Однако прибрежная территория по-прежнему является открытой. Один из комментаторов заявил, что в водах у побережья Антальи мазутные пятна появляются пару раз в неделю. Местная жительница подтвердила, что на пляже Коньяалты есть мазут.